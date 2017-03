homofòbia

Condemnen l'agressió homòfoba de Berga

Aquest dilluns a les 19h., hi ha convocada una concentració a la plaça de Sant Pere de Berga de rebuig per l'agressió.

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha anunciat que el consistori “prendrà les mesures judicials oportunes contra qualsevol agressió homòfoba” . Per la seva banda, el regidor de Governació del municipi Francesc Ribera ha condemnat l'atac. "És intolerable que això passi". També ha manifestat que que "estem absolutament indignats i preocupats" per uns "fet aïllat però que no podem acceptar de cap manera" perquè palesa la homòfobia latent a la societat.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha manifestat a través d'un missatge a les xarxes socials el seu “rebuig absolut” a l'agressió i el seu “suport” als dos joves. “Ni violència ni discriminació”, ha remarcat.

Els gestors del local La General de Berga, davant del qual aquesta matinada va tenir lloc una agressió homòfoba, han condemnat els fets a través d'un comunicat al seu Facebook. «Condemnem rotundament l'agressió i mostrem el nostre total rebuig als actes d'intolerància i homofòbia».

La passada matinada, dos nois, el berguedà l'Andy i el seu company Jorge, que es feien un petó van ser víctimes d'una agressió homòfoba davant de la discoteca 'La General'. Els joves s'estaven besant quan una o diverses persones es van acostar a ells i van començar a pegar-los. A causa d'aquesta agressió va caldre avisar una ambulància i la parella va ser atesa a l'hospital comarcal Sant Bernabé dels cops i contusions soferts. Han estat donats d'alta. A continuació van presentar una denúncia a la policia local de Berga. També van penjar a Facebook imatges que s'exposen les conseqüències de l'atac