AGRESSIONS sexistes

Condemna a les agressions de caire "masclista i sexista" ocoreguts a una discoteca de Gurb

Dissabte passat, Ladisco ViG (situada a Gurb) cedia el local a l'empresa organitzadora de festes Midnight per celebrar el seu 8è aniversari. Aquest cop, l’entrada era de +16, per tant hi havia menors dins el recinte. Segons expliquen diversos testimonis, un dels animadors de la festa va fer pujar noies al pòdium amb l’objectiu de guanyar una samarreta, per guanyar-la s’havien de treure la que portaven davant de tots els assistents. L'animador deixava anar frases com “¡Las chicas que quieran una camiseta que suban y que nos enseñen las tetas!” o “¡A ver cómo mueven el culo estas chicas, que levanten la mano las solteras!”.

Arran Osona i els col·lectius feministes Adona't Vic i La Xinxa han condemnat, en un comunicat, aquests fets que "només fan que perpetuar el masclisme dins l’oci i la normalització de fets totalment escandalosos, indignants i sexistes i la cultura de la violació. Com a principals culpables d’aquest fets assenyalem al dj i a Midnight, i també a Ladisco ViG per ser-ne còmplice, per donar lloc a que es puguin produir aquests fets, i no haver-se pronunciat públicament en contra d’aquests fets".

També han criticat en la nota, aquest model d’oci capitalista, que "té com a única finalitat fer negoci i extreure el màxim benefici econòmic del temps lliure de les persones joves, tot alcoholitzant-nos i, en el cas de les dones, utilitzant els nostres cossos com un producte més a oferir. Com diem, aquest no és un cas aïllat de masclisme sinó que ho és tot el model d'oci. Prova d'això són dos casos recents on, d'una manera escandalosa, també s'ha degradat els cossos de les dones: l'exhibició eròtica i sexual del local The Bot de Mataró i l'oferiment de 100€ a les dones que no portessin calces al Bailódromo Caña Dulce de la Sagrera (Barcelona)".

Han exigit que les institucions pertinents (en especial l'Ajuntament de Gurb) actuïn amb fermesa i contundència contra tots aquells locals que fomentin el sexisme i el masclisme, mitjançant sancions i/o actuacions, per tal que no es torni a repetir cap fet semblant a la nostra comarca.

Tot i denunciant, una certa doble moral a la comarca, on no es permet fer topless lliurement a les piscines públiques, però en canvi sí que es permet quan interessa a empreses privades.

Les tres organitzacions han anunciat que "actuarem amb fermesa i determinació per combatre aquestes activitats masclistes i sexistes i totes les altres que es donin a la nostra comarca"