Contra el racisme

Concentracions en diverses localitats coincidint amb la Jornada Internacional de lluita contra el racisme

El proper dissabte, coincidint amb la Jornada Internacional de lluita contra el racisme,hi ha convocades concentracions a Molins de Rei, Pineda de Mar, Olot, El Vendrell i Lleida.

A Olot, els col·lectius i entitats adherides a la UCFR i/o a títol personal han fet una convocatòria per concentrar-se davant de l'Ajuntament d'Olot a les 12 dl migdia.

Es farà la lectura d’un manifest unitari apel·lant discursos xenòfobs que busquen trencar la convivència als barris i ciutats. I també serà un acte per renovar el compromís per l'acollida dels refugiats que fugen de la guerra. Recordant que els brots xenòfobs són el cavall de Troia de l'extrema dreta i que l'objectiu final dels extremistes són tots i cadascú dels que no pensen com ells.

Recorden que als municipis afectats per les campanyes islamòfobes; poblacions com Olot, Pineda de Mar i Molins de Rei on hi ha en marxa campanyes contra el dret de les comunitats musulmanes a tenir llocs de culte i de reunió dignes, negant el dret reconegut de la llibertat religiosa i garantit per la Constitució i els Acords de Cooperació de l’any 1992.

