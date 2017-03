simbologia espanyola

Concentració a Santa Coloma de Farners per rebutjar la penjada de la bandera espanyola

Passats dos dies des que la bandera espanyola torna a onejar al balcó de l’Ajutament, una trentena de persones s’hi ha concentrat aquest diivendres al vespre al davant per rebutjar la decisió del Govern local d’acatar l’ordre judicial que n’obligava la penjada.

Convocades per la CUP Farners, les concentrades han llegit un comunicat on es retreu a l’alcalde, Joan Martí, i al Govern, no haver fet tots els tràmits possibles per evitar-ho i es demana que es sotmeti la qüestió a una consulta on sigui la ciutadania qui decideixi la resposta a l’imposició de la justícia espanyola.

Sylvia Barragán, regidora de la CUP al consistori, ha destacat que no és cert que sigui una decisió personal de l’alcalde, sinó que el balcó de l’Ajuntament representa tot el poble i són les seves ciutadanes les que haurien de decidir. D’altra banda, ha tornat a oferir tot el suport si finalment es decidís desobeir.

Per tal de demostrar el seu rebuig a la presència de la bandera espanyola les concentrades han escrit en papers els motius pels quals no volen que onegi a l’Ajuntament i els han penjat a les portes del consistori. “Perquè és una bandera opressora que destrueix la llibertat del poble” o “perquè sense desobediència no hi ha independència” han sigut dos dels eslògans més repetits.

La CUP Farners ha anunciat una moció que demana que es convoqui una consulta al Ple del 20 de març i ha demanat el màxim suport de la ciutadania. La concentració s’ha acabat amb la convocatòria d’una nova mobilització el divendres que ve.