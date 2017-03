llibertat d'Expressió

Centenars de persones se solidaritzen amb Valtonyc a Palma

Prop de 500 persones, la majoria joves, s'han concentrat aquest dimecres a la plaça de Cort de Palma en defensa de la llibertat d'expressió i en solidaritat amb el raper mallorquí, Valtonyc, segons informa dBalears

Valtonyc ha estat condemnat per l'Audiència Nacional espanyola a tres anys i sis mesos de presó pel contingut de les lletres de les seves cançons. Des de l'organització s'ha valorat molt positivament la participació i també totes les accions que s'han desenvolupat aquests dies.

Divendres passat es creà el grup de suport en una reunió realitzada a Inca a la qual hi assistiren un centenar de persones. El mateix cap de setmana ja hi hagué concentracions, a Valldemossa i a Llubí. Dins aquesta setmana s'han fet actes a Barcelona, en un acte on hi participà el rei Borbó, Madrid, Gramenet, i altres ciutats. Dimarts es va fer a l'Ateneu de Pollença, s'hi realitzà una xerrada que fou tot un èxit.

PROPERS ACTES

El proper dissabte es realitza un concert a Sineu, amb diversos grups de música, serà a partir de les 18.30 hores a l'antiga escola.

La setmana que ve, dia 11 a sa Pobla, s'ha organitzat tot el dia una jornada amb berenar, cercavila, dinar, xerrades, sopar i concerts.