Celebrades un dia, explotades tot l'any!

El 8 de març fa referència a la lluita de les obreres nord-americanes del tèxtil, en 1857, i a la lluita de les obreres de Sant Petersburg en 1917. No és fins 1945 que es converteix en una tradició en tot el món. Una data recuperada per la lluita feminista dels anys 1970, que serà oficialment reconeguda en 1977 per les Nacions Unides i en 1982 a l'estat francès. Aquesta és la història!





I aquesta història, sovint tràgica, avui dia es veu deshonorada quan es convida a les dones a celebrar aquesta diada comprant cosmètics per “cuidar-se” i als homes a oferir una rosa per “la festa de la dona!”.





Perquè la realitat és ben inquietant:





Poc de rigor en l'aplicació de la llei de base contra la violència de gènere al mateix temps que, en 2015, deploràvem 122 dones assassinades, 216.000 víctimes de violència conjugal i 86.000 violacions!





Abandó de la prevenció contra les discriminacions de gènere en Educació per manca de pressupost i, sobretot, per manca d'una voluntat política real.





Desigualtat salarial, encara d'actualitat malgrat la llei de 2012 (un 27% menys a nivell laboral i un 38% menys a nivell de pensions i jubilacions)!





Poca representació de les dones en la vida política!





Poca voluntat, per part dels òrgans públics, per prevenir l'assetjament en els llocs de treball o en el carrer.





Reducció de les subvencions a associacions com Plannig Familial, per exemple.





Es qüestiona el dret a l'avortament quan es dificulta l'accés als centre que ho practiquen (sobretot aquí, a Catalunya Nord).





Omnipresència del sexisme ordinari en la publicitat i en els mitjans de comunicació!





I què dir de la situació de les dones en altres parts del món! Obligades a portar vel en contra de la seva voluntat, casades per la força, les primeres víctimes de les guerres i de les migracions!

Per aquest motiu, avui més que mai, perquè els drets aconseguits són ben fràgils i perquè ens manquen drets per assolir, cal que les dones s'uneixin, s'organitzin i lluitin.