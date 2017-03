8M

Aturada de les dones a les Illes

Aquest dimecres, Dia Internacional de la Dona, ha tingut lloc un Atur Internacional de Dones en 55 països, per lluitar contra la desigualtat de gènere i les violències masclistes. A les Illes Balears hi ha hagut molta participació. Però s'han produït aturs en centres educatius acompanyats d'accions secundades per tota la comunitat educativa, en hospitals i centres de salut, en diferents administracions públiques i en diferents empreses. Sens dubte, la societat balear tenia ganes de posicionar-se en contra de la xacra social que suposen les violències masclistes i la desigualtat que patim les dones pel simple fet de ser dones, ha manifestat la STE-i de les Illes