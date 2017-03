repressió

Arxivada la causa contra la batllessa de Berga per no despenjar l'estelada

El jutge d'Instrucció número 1 de Berga ha arxivat el cas contra l'alcaldessa, Montserrat Venturós, per no haver despenjat l'estelada que oneja en la façana del consistori durant les eleccions del 27S i el 20D de 2015. Se l'acusava de delicte electoral, però el jutge considera que els fets no són constitutius de delicte.

A l'interlocutòria el magistrat diu que "no es pot entendre que l'exhibició a la façana de l'Ajuntament de Berga d'una bandera estelada sigui realment un acte de propaganda", ja que l'independentisme "no es una opció política atribuïble a una sola candidatura". Segons la llei, només s'entenen com a actes de propaganda aquells que es facin per captar sufragis per una candidatura que concorre a uns comicis determinats.

A l'hora d'argumentar que s'arxivi el cas el jutge té en compte que la CUP, partit on milita Venturós, no es va presentar a les eleccions del 20D i a més en va demanar l'abstenció. "Difícilment podia entendre's que pretenia afavorir una o diverses candidatures", diu a l'auto.

L'alcaldessa Montse Venturós s'ha mostrat satisfeta per la decisió i ha dit que la sentència demostra el treball "amb fermesa i convicció" que s'ha portat a terme des de la CUP per mantenir el mandat popular de la ciutadania de Berga. Venturós veu "correcta" la interlocutòria judicial, ja que la CUP no ha entès "mai" la propaganda pel fet de mantenir l'estelada al balcó.

L'Ajuntament de Berga tenia la bandera independentista penjada a la façana per un acord de ple del 6 de setembre del 2012 amb el compromís de mantenir-la fins al dia de la independència. És per això que no es va retirar durant la campanya de les eleccions catalanes ni espanyoles.