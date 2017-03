8 de març de 2017 – Construïm la República feminista

Aquest 8 de març -com vàrem fer el passat, i l’anterior, de manera terriblement repetitiva- hem de denunciar altre cop el feminicidi que assota els Països Catalans. Tornem a denunciar l’enquistament de les condicions de treball precàries, les dones les continuem patint de manera destacada. Denunciem, altre cop, que continuem sent segregades en l’accés al treball, relegades a feines de menys “reconeixement social” i remuneració, allò que es coneix com a “feminització” de determinats sectors amb condicions laborals objectivament pitjors. Així mateix, tornem a denunciar les dobles jornades laborals -o les que, directament, no són remunerades- generadores de riquesa però sense cap mena de reconeixement social ni legislatiu.

En el camp legislatiu, denunciem que el Tribunal Constitucional espanyol ha suspès de manera preventiva la Llei d’Igualtat aprovada pel Parlament de Catalunya el 2015, en concret a causa dels articles que regulen els plans d’igualtat a la feina, l’assetjament sexual i per raó de gènere i la implantació de la figura del delegat d’igualtat a l’empresa. Aquesta suspensió s’ha produït perquè aquesta llei afecta positivament les dones i emana del Parlament català.

En l’àmbit de l’educació cal fer molt més per convertir-la en una eina fonamental per eradicar de les violències masclistes, l’homofòbia i socialitzar efectivament la lluita per la igualtat.

Aquest any el manifest del conjunt de col·lectius feministes ens emplaça a la revolució imparable per subvertir el capitalisme i el patriarcat. Nosaltres ens hi sumem. Som molt conscients de les múltiples maneres en què som explotades i oprimides. I sabem del cert que la lluita per la emancipació de les dones va indestriablement lligada a la lluita d’alliberament nacional i social del nostre poble.

En aquesta revolució catalana que estem fent, les dones hem de ser protagonistes. En la República catalana que estem construint les dones haurem de garantir que s’articulin totes les legalitats i instruments per fer efectius els nostres drets i la superació d’un marc explotador. Fem que el Debat Constituent s’armi de valors i continguts feministes.

Tenim una oportunitat històrica de trencar amb l’opressió i les desigualtats. De construir-nos com un poble sobirà que decideix el seu futur, els seus drets, com una societat de dones lliures que avanci cap a l’eradicació del patriarcat i la completa igualtat.

Les dones decidim, i quan les dones ens organitzem, guanyem.

Visca la lluita feminista!

Visca la classe treballadora!

Visca la terra!

8 de març de 2017

Intersindical-CSC

Països Catalans