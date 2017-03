llibres

"Catalunya Nord. La llesqueta del septentrió" d'Aleix Renyé, nou llibre de l'edicions El Jonc

Edicions El Jonc acaba de treure a la llum Catalunya Nord. La llesqueta del septentrió de periodista nord-català Aleix Renyé. Es tracta d'un relat amè i irònic, com, a mesura que es recupera la consciència de catalanitat a la Catalunya Nord –molt lligada al procés de ruptura amb l’Estat espanyol a la del sud i a la prepotència francesa que ha eliminat qualsevol referència nominal catalana en la seva organització territorial– l’ús social i públic de la llengua catalana es troba al límit de la seva desaparició, puix que el francès ha esdevingut, ja, la llengua materna dels catalans sota administració francesa.

Aleix Renyé va ser, als anys 80, el primer periodista que es guanyava la vida en llengua catalana a Catalunya Nord. Va començar a Ràdio Arrels abans de treballar en diversos mitjans de comunicació, entre altres el setmanari El Punt Catalunya Nord i, actualment, el diari El Punt Avui. Durant quatre dècades s’ha trobat embolicat en la creació d’escoles i ràdio en català; l’edició de diaris, setmanaris i mensuals; l’escriptura de llibres de poesia, narracions i teatre, lletres de cançons, traduccions i doblatges per a la televisió; així com fent de negre per a personalitats que volien publicar en català. També ha pujat als escenaris fent gires durant dos anys per interpretar textos seus i traduccions de Leonard Cohen.