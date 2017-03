#BalesDeGomaAJudici

Stop Bales de Goma anuncia un nou judici contra un Mosso acusat de lessions que van provacar la pèrduda d'un ull

El proper dimecres a les 9:30, en l'Audiència Provincial de Barcelona secció 10a, se celebrarà el judici de la causa 80/2016 contra el Mosso d'Esquadra TIP 12231 (V. H. P.) pel qual se li acusa de Delicte de Lesions per imprudència en la realització de les seves funcions, fet que va provocar que Óscar Alpuente perdés el seu ull esquerre i pel qual es reclama una pena de 3 anys de presó i una indemnització per responsabilitat civil de 180.000€ a l'asseguradora Zurich España.

Segons informa informa STOP Bales de Goma, "No és el primer cas, ni l'últim de víctimes per violència policial, esperem que sí sigui el primer en el qual la justícia fa honor al seu nom. Recordem les sentències injustes dels casos Quintana i Benítez, així com d'altres que ni tan sols han aconseguit progressar judicialment a causa de l'arxivament dels casos, que no fa més que confirmar la total impunitat amb la qual actuen alguns cossos de "seguretat" ciutadana"