Xerrada informativa de la CUP a Salt sobre clàusules abusives

Independents Per Salt (IPS-CUP) i la CUP-Crida per Girona han organitzat, aquest dissabte, un acte informatiu sobre les clàusules bancàries abusives que comptarà amb les intervencions dels advocats José Ángel Gallegos i Míriam Benítez, aquesta darrera del despatx Salellas i Associats. L’acte, que tindrà lloc a les 17h a l’auditori de la Croma-Cros de Salt, servirà per exposar el contingut de les darreres sentències europees sobre clàusules abusives, les noves línies de defensa jurídica que s’han obert gràcies a aquestes sentències, així com les diferents vies de reclamació.

Cal tenir en compte que aquestes sentències europees declaren abusives les clàusules sòl, d’una banda, i les clàusules de venciment anticipat, de l’altra. Segons els organitzadors de l’acte, aquest posicionament obre la possibilitat de reclamar a milions de persones que han signat una hipoteca i especialment a aquelles que s’han vist immerses en un procés d’execució hipotecària.

Cap a una demanda judicial col·lectiva

En aquesta línia, la CUP-Crida per Girona proposarà a la Taula Local pel Dret a l’Habitatge que l’Ajuntament de Girona impulsi una demanda col·lectiva que agrupi totes les gironines i gironins afectats per aquest tipus de clàusules, per tal d’oferir-los empara jurídica i unir esforços en el pols judicial amb les entitats bancàries.