CUP GIRONA

Valoració de la CUP respecte a la declaració del conseller delegat d’AGISSA Xavier Ballell

Aquest matí ha declarat l’actual conseller delegat d’AGISSA Xavier Ballell com a investigat en el procés judicial que hi ha en marxa per esclarir possibles irregularitats en la gestió de l’aigua a Girona, Salt i Sarrià. La citació de Xavier Ballell en qualitat d’investigat va ser proposada per la CUP, que exerceix com a acusació popular en el cas.

La CUP considera que la declaració de Ballell ha servit per confirmar que els directius de Girona SA destinats a AGISSA s’encarregaven de buscar el benefici de la part privada, així com de beneficiar també societats en què participa Girona SA com ara PRODAISA, en comptes de vetllar pels interessos municipals de Girona, Salt i Sarrià.

D’aquesta manera, la CUP sosté que és “impossible” que Girona SA presti tots els serveis pels quals factura milers d’euros tenint en compte que no disposa pràcticament d’infraestructures ni capacitat operativa. Per això la formació considera que Girona SA ha estat utilitzant els recursos i infraestructures d’AGISSA, de la qual ostenta la direcció, per tal d’enriquir-se.