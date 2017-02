Ensenyament

Vaga d'estudiants el 2 de març: contra l'encariment de les taxes i per "recuperar l'educació"

El SEPC denuncia després de l’aprovació al Parlament de Catalunya de la moció moratòria que contemplava la rebaixa del 30% de les taxes universitàries, la realitat ha estat l’incompliment per part del Govern i els òrgans que havien d’aplicar la mesura: els estudiants han seguit pagant les taxes amb l’augment del 67% des del 2012

El proper dijous 2 de març diferents sindicats d'estudiants han convocat una vaga coordinada arreu dels Països Catalans.

Els motiu central de la vaga és l'encariment de les taxes universitàries, que ja el 2012 va ser augmentat fins un 67%. Un percentatge que es tradueix entre 607 i 949 euros més per curs. Els estudiants denuncien que "les conseqüències d’aquest increment abusiu del cost de la matrícula ha comportat que l’educació es converteixi en un luxe al qual cada cop menys gent hi té accés."

Aquesta nova vaga es porta a terme després de nombroses mobiltzacions per reclamar "que estudiar no hagi de ser un privilegi." Tot i que el 21 d’abril del 2016 el Parlament de Catalunya va aprovar una moció que instava al govern autonòmic a aplicar, per una banda, una rebaixa del 30% en les taxes universitàries i, per l’altra banda, l’equiparació dels preus de màster amb els preus de grau, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) recorda que, encara ara, "aquestes mesures no han estat aplicades. L’Executiu ha ignorat les demandes de les estudiants i, aquest cop, també el mandat democràtic que en va ser fruit." Així, doncs, aquesta vaga estudiantil torna a posar sobre la taula l'immobilisme del Govern i la inaplicació de la moció per part d’aquest, i a reclamar de nou la rebaixa del 30%.

Ell SEPC recorda que actualment els estudiants estan pagant més del 40% del cost que suposa estudiar, despesa que se n'afegeix a d'altres i que han provocat que "moltes capes socials d’aquest país han quedat al marge de l’accés a l’educació superior." Per al sindicat estudiantil, se segueix l’estratègia "que es va començar a aplicar arran del Pla Bolonya i s’ha continuat amb les imposicions de l’Estat espanyol: que no tenen altre finalitat que respondre als interessos del mercat i convertir així l’educació en una mercaderia més i per tant, en un privilegi."