Sanitat pública

Un miler de persones es manifesten a Sabadell contra el col·lapse a les urgències del Taulí

Treballadors del Taulí, representants d'associacions de veïns, iaioflautes i representants polítics s'han manifestat aquest dijous pels carrers de Sabadell per denunciar el col·lapse a les urgències de molts hospitals, en especial al Parc Taulí. Fet que atribueixen a les retallades.

Segons Ràdio Sabadell, la portaveu de la Plataforma Assembleària de Treballadors del Taulí (PATT), Xus Merino, ha recordat que la marxa té un objectiu únic: reclamar mesures immediates a les urgències perquè no es pot esperar al 2019, quan es construirà la nova planta: “Fa anys que les urgències estan saturades, tenim un ratio de llits de 1,7 quan la mitjana està al 3,7. Això vol dir que les Urgències no poden drenar els pacients”. La infermera del servei Maria Expósito assegura que calen “més llits, més organització, més bona gestió, més professionals i més material”.

També remarca l'emissora que entre els assistents a la marxa hi havia membres de la CUP com Isabel Vallet, Eugènia Reguant i Anna Gabriel, així com regidors de l'Ajuntament com Ramon Vidal, Joan Berlanga, Míriam Ferrándiz i Carles Bosch.