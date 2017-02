geolocalització

Tot a punt per a la 2a Valencianada del Sud

El 15 de febrer tindrà lloc la 2a Valencianada del Sud, en què alumnes de diversos centres han de saber geolocalitzar diversos punts d’interés o llocs importants de la ciutat d’Elx combinant mitjans clàssics amb l’ús de les noves tecnologies (internet mòbil, xarxes socials, codis QR, Google Maps…).

En altres paraules, els alumnes, dividit en grups de 4 persones, han de visitar llocs il·licitans ben representatius (monuments, horts, llocs de significat literari, edificis singulars lligats a fets històrics…) sobre els quals han de realitzar una tasca, que apareixen en unes fitxes que els marcaran la ruta a seguir, i caldrà que els geolocalitzen amb una etiqueta i amb la resposta a la tasca plantejada. En definitiva, han de demostrar que saben desplaçar-se per Elx i alhora descobrir-la en la seua dimensió històrica, cultural, social, econòmica, etc. L’activitat començarà a les 9.30 h al Centre Municipal de Congressos d’Elx des del qual els professors dels centres que hi participen faran un seguiment dels seus estudiants i les activitats que realitzen mitjançant aplicacions de localització. Es podrà seguir la jornada a través de l’etiqueta #VLC_SUD17.

Al sud és la segona vegada que es realitza sota l’organització d’El Tempir i amb el suport de l’Ajuntament d’Elx, la Universitat Miguel Hernández i la Xarxa entretants, i les col·laboracions d’EduTicTac i l’Equip LaceNet. El mateix dia 15 de febrer també tindrà lloc a les poblacions del sud de ls Sènia d’Alcoi, Camp de Morvedre, Castelló i València, i del nord de la Sènia d’Igualada, Manresa i Tarragona.