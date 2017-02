societat

Torna a presó per arrencar un cartell de l'AMI

Un jutge ordena el reingrés penitenciari d'un pres en tercer grau per delicte contra el patrimoni amb l'agreujant d'odi

Arrel d'un vídeo publicat a les xarxes socials, la Policia Local de Sallent va denunciar un home que apareixia arrencant un senyal d'entrada a Sallent amb el rètol "Municipi per la independència". L'individu ha vist suspès el tercer grau penitenciari del que gaudia per un presumpte delicte contra el patrimoni amb l'agreujant de sentiment d'odi, de manera que haurà de tornar a la presó.

La policia hauria identificat l'home com a Raul M.P., veí de Manresa. Va ser condemnat a 10 anys de presó per robatoris i delictes contra la salut pública, però feia poc més de 2 anys que gaudia del tercer grau d'una pena que vencia el 2021. La policia va tenir constància de la destrossa el passat 12 de febrer, i dimecres al vespre l'home ja va tornar a la presó. Segons NacióDigital, la decisió del jutge no només es justifica per aquest fet, sinó que hi hauria altres investigacions en curs.

El vídeo on se'l veu arrencant la senyal ja no està disponible a les xarxes.