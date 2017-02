Ecologisme

Terraferida denuncia un Decret que legalitza el fondeig massiu sobre els alguers de Posidònia

Terraferida ha tingut accés a l'esborrany de "Decret sobre la protecció dels alguers de Posidònia oceànica a les Illes Balears". El contingut del decret, segons els ecologistes, i que podria aprovar-se molt aviat, és absolutament decebedor i una de les iniciatives legislatives manco ambicioses del que duim de legislatura.

Segons denuncien, el juliol del 2015, davant la creixent preocupació social per la conservació d'aquest hàbitat tan vital per les nostres illes, el Conseller de Medi Ambient va dir que l'aprovació del decret que havia de protegir els alguers de Posidònia oceànica, era "imminent". Els ecologistes recorden que "Han passat prop de 20 mesos d’aquell anunci, malauradament però, tot aquest temps no s’ha aprofitat per fer un bon decret que preservi els alguers. De fet, el text és molt semblant al que va redactar l'anterior Govern del PP."

També exposen que El decret deixa que "qualsevol embarcació de manco de 12 metres tiri l'àncora legalment damunt els alguers. L'article 3 en concret, ho considera compatible, quan aquesta activitat ha estat identificada per molts experts com a molt impactant per la conservació d'aquest hàbitat. Segons el decret, sols quedarà prohibit a alguns alguers catalogats com "En Restauració o considerats d'Alt Valor". D'aquests darrers, ni tan sols n'han inclòs cap de l'illa de Mallorca."

Sobre les afeccions als alguers per qualsevol activitat humana, també adverteixen que el decret arriba a dir en l'article 5 que es podria destrossar "fins a un 1% d'un alguer concret o una superfície de fins a 1.000 m2 i no ser il·legal, en considerar-se un "àmbit reduït"." Aquest fet és considerat pels ecologists com "una barbaritat", perquè "és arbitrari i defuig de l'obligació legal que tenen les administracions de conservar un hàbitat prioritari protegit per lleis estatals i europees."

També destaquen que altres punts febles del decret són que evita fer referència a l'hàbitat i sols parla de l'espècie, un aspecte que Terraferida considera important, ja l'alguer de Posidònia és un hàbitat prioritari a la Directiva 92/43/CEE "Hàbitats" inclòs a l'Annex I epígraf 1120: "Tractar-ho sols com a espècie, pe"rmet aplicar les excepcionalitats de l'article 61 de la llei 42/2007, més permissives respecte a la seva afectació.

En la nota de premsa enviada per l'entitat subratllent també altres aspectes "molt millorables" en aquest decret:

- Tracta de forma desigual a l'hàbitat si es troba dins o fora de Xarxa Natura 2000.



- Fa una zonificació molt deficient, deixant a fora desenes de zones d'alt valor i zones que mereixen ser restaurades (Es Trenc o Portocolom, per exemple).

- No esmenta per res els sistemes dunars i la seva relació en la conservació dels alguers.

- El decret arriba a dir que la retirada de les fulles de posidònia de les platges, a vegades és "convenient". No hi ha cap referència científica que sostingui aquesta afirmació, tot el contrari.

Les Illes tenen la sort de tenir aquest ecosistema tan ric i divers, que ens proporciona peix, aigües netes, oxigen, arena per les platges i paisatges submarins únics. L'alguer a més, captura més CO2 per hectàrea que les selves amazòniques. Hi ha milers de publicacions divulgatives i científiques sobre aquest hàbitat i a totes les escoles de les Illes s'han fet activitats dirigides a conscienciar a la població escolar sobre la seva importància. Ara sols cal que el Govern ho entengui, faci marxa enrere i elabori un decret a l'alçada d'aquest hàbitat.



Algunes de les nostres propostes de millora aniran en aquest sentit:

1. Que sempre s'hagi de fondejar sobre arena, roca, fang i als camps de boies, mai sobre es alguers, independentment de l'eslora de les embarcacions.

2. Que als camps de boies no es puguin abocar aigües residuals des de embarcacions.

3. Que s'elabori una cartografia, classificant si les platges són urbanes, naturals o si tenen o no serveis. No s'hauria de poder extreure alga morta, excepte per usos tradicionals, a les platges naturals sense serveis i acotar els espais d'extracció a les platges urbanes. Als llocs permesos fer-ho sols amb maquinària adient que no se'n dugui més arena que alga, com està passant ara (art 7).

4. Ampliar els alguers que es declaren “d’alt valor” i “a Restaurar”, al decret sols hi ha els que ja figuren als Plans de Gestió dels LIC's marins (inpugnats i invalidats ara per l’estat).

5. Que els alguers i els sistemes dunars relacionats que encara queden, siguin inclosos en conjunt dins la categoria de màxima protecció.

6. Prohibició total de qualsevol obra, instal·lació o abocament que pugui afectar els alguers. Recordem que el decret deixa la porta oberta a excepcions, com podrien ser ports o altres infraestructures.