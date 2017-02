lletres

Sueca inaugura l'Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan Fuster amb un primer taller sobre un conte de l'assagista

L'Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan Fuster ha iniciat hui els tallers didàctics per a l'alumnat amb una primera experiència que gira entorn el conte que Joan Fuster va escriure per a infants ‘Abans que el sol no creme...’, que tracta sobre el conreu de l'arròs.

En esta primera sessió de l'Aula Didàctica han participat 25 alumnes del CEIP Carrasquer, de Sueca. L'Aula Didàctica s'ha creat per acostar la figura de l'assagista a l'alumnat, i durant aquest curs serà un projecte pilot on participarà l'alumnat de Sueca. Està previst que passen més de 600 alumnes des de febrer fins a juny, incloent-hi alumnat de Primària, de Secundària, d'Educació Especial i EPA. En l'actual curs estarà en funcionament els dimarts i dijous; i a partir del curs vinent s’augmentarà l’oferta de dies de funcionament, i s'obriran les visites a escolars de tots els centres educatius del territori durant tots els dies lectius.

«'Per influir no entenc adoctrinar: més aviat, incitar a la reflexió'. Doncs d'això es tracta principalment. L'objectiu és despertar la mirada crítica dels nostres joves, els dubtes i l'escepticisme i combatre els prejudicis existents vers la seua figura, fundats sobretot en el desconeixement. Això només podem fer-ho des de la didàctica» ha afirmat l'alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, citant a l'autor de Sueca. «Fuster ha estat un despertador de consciències per a diferents generacions adultes», no obstant, Tamarit ha reconegut que el coneixement sobre la figura i l'obra de l'assagista de Sueca ha estat molt limitada a l'escola fins ara. En este punt, la màxima representant del consistori ha assegurat que la intenció és descobrir també al Fuster ciutadà compromés amb la llibertat, la defensa de la llengua i apassionat pel seu poble i el futur de la seua gent. Tamarit ha acudit acompanyada pel regidor d'Educació i Cultura de l'Ajuntament de Sueca, Vicent Baldoví.

També el sostsdirector general d'Innovació i Qualitat Educativa, Josep Lluís Ribes, que ha assistit en representació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, ha recordat el compromís lingüístic, cultural i cívic que definia Fuster.

Ribes ha fet especial menció a l'aportació de Fuster en l'àmbit lingüístic: «Ha arribat a ser universal, també, a partir de la seua llengua local. Una llengua que ha dignificat, que ha demostrat que és apta per a transmetre els coneixements i els sentiments més profunds i més senzills, com qualsevol altra». I ha reconegut a l'homenot de Sueca com un «escriptor prolífic i un lector incansable, voraç i exigent» ha afegit, tot assegurant que Fuster n'és un exemple evident que la persona que busca cultura, acaba generant també cultura. Ribes no ha oblidat, a la seua intervenció, reconéixer la constància i l'esforç del consistori suecà en este projecte i el convenciment de la Conselleria en la utilitat didàctica d'esta oferta cultural i educativa.

El director de l'aula didàctica, Salvador Ortells Miralles, ha donat la benvinguda als primers escolars i els ha acompanyat en esta primera visita. Després de la projecció d'un audiovisual sobre l'Espai Joan Fuster, els alumnes han recorregut el Museu acompanyats per les guies i han finalitzat la visita amb la realització del taller didàctic.

«'Abans que el sol no creme...' és una delícia de poques pàgines però amb un important aprenentatge des d'una triple vessant, la social, la natural i la cultural» ha explicat Tamarit als escolars. El taller pretén aprofundir en el treball i estudi del conreu tradicional de l'arròs, el producte per excel·lència de Sueca, i símbol de la identitat col·lectiva de la capital riberenca. Els escolars hi aprenen vocabulari nou i després de la lectura del conte, han d'ordenar una auca per demostrar que han estat atents a l'explicació.

L'Aula Didàctica de Cultura Contemporània de l'Espai Joan Fuster està coordinada per la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria i forma part del Pla Estratègic Cultural Valencià 2016-2020 ‘Fes Cultura’, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Un dels eixos d’actuació de ‘Fes Cultura’ és el Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura, el qual estableix que cal fomentar i propiciar l’experiència lectora en el sistema educatiu valencià i fomentar les biblioteques, així com acostar els nostres autors a l'alumnat valencià.