Seminaris d'economia crítica a l'UPF

El grup d'economia crítica Post Crash UPF i el portal deba-t.org celebraran al llarg del mes de febrer les Jornades sobre Economia Col·laborativa i Economia Social i Solidària. La primera sessió es celebrarà el dimecres 8 de febrer a les 11 hores a l'aula 40.002 del campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.

L'objectiu de les jornades és explicar com funcionen altres economies, com sorgeixen, quina és la seva relació amb les institucions, quins són els seus reptes de futur i un llarg etcètera.

Dimecres, la sessió inaugural se centrarà en com naixen aquestes pràctiques econòmiques, quin és el seu marc teòric, com s'interrelacionen i redefineixen els conceptes econòmics més tradicionals o quins són els grans riscos que poden comportar. El seminari l'impartirà Gabriela Masferrer de OuiShare Barcelona, per parlar de l'economia col·laborativa, i Alba Hierro del col·lectiu Pam a Pam per tractar l'economia social i solidària.