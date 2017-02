Per la ruptura

Reinicia reorganitza i reforça els àmbits temàtics

Reinicia ha intensificat els treballs per concloure la primera fase del projecte per un Procés Constituent ciutadà, participatiu, inclusiu i transversal

Des dels inicis d’aquest any 2017, els diferents àmbits han reorganitzat en cinc gran àrees temàtiques en les quals, entitats i persones, pertanyents a diferents sensibilitats socials (professionals del sector i/o persones amb expertesa en el seu àmbit), hi participen per tal d’identificar quin son aquells reptes i possibles solucions (posicionaments) diferents per a cada repte de l’àmbit corresponent. La síntesi de les propostes finals, recollida en un qüestionari, servirà per engegar la segona fase del projecte, la fase deliberativa i participativa, ciutadana.

Durant els darrers mesos, després d’aprovar-se les conclusions i acords de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent, Reinicia s’ha mantingut a l’espera de les iniciatives que hauria de posar en marxa el Parlament. Veient que aquestes, de moment, no es duen a terme, des de Reinicia hem decidit donar una nova empenta a la participació ciutadana en aquest procés. D’aquesta manera, durant el mes de desembre passat es va convocar una reunió de tots els Àmbits on es va decidir reorganitzar-los i reactivar-los per tal de donar continuïtat al projecte que es va presentar el passat 5 de març de 2016.

Els àmbits s’han reestructurat en cinc grans àrees:

- Àrea de drets individuals: Drets Civils i Polítics - Drets i deures, Ciutadania, Comunicació (parcial). Drets de primera generació.

- Àrea de drets col·lectius: Drets Econòmics, Socials i Culturals – Benestar, Salut, Educació, Cultura, Coneixement i Ciutadania (parcial). Drets de segona generació.

- Àrea Ecologia i medi ambient. Drets de tercera generació.

- Àrea d'Economia, treball i ocupació.

- Àrea de política, seguretat, justícia i internacional.

Des de l’inici d’aquest 2017, els àmbits, integrats en les respectives àrees, treballen intensament en la primera fase del projecte, la dels Àmbits Temàtics.

En aquesta fase, entitats i persones dels diferents àmbits i pertanyents a diferents sensibilitats socials (professionals del sector i/o persones amb expertesa en el seu àmbit), hi participen per tal de identificar quin son aquells reptes i possibles solucions (posicionaments) diferents per a cada repte de l’àmbit corresponent. La síntesi de les propostes finals acabarà recollint-se en un qüestionari fruit dels diferents posicionaments, o propostes, per a cada un dels reptes plantejats de cada àmbit.

Els diferents qüestionaris serviran per engegar la segona fase del projecte, la fase deliberativa i participativa, el conjunt de ciutadans participen en els espais constituents que s'estableixin arreu del territori, on es debatran els diferents posicionaments de cadascun dels àmbits.

Reinicia Catalunya és una plataforma formada per entitats que s’han manifestat a favor que la societat catalana realitzi un procés constituent participatiu, concretament, -i per ordre alfabètic- Assemblea Nacional Catalana, Drassanes per la República Catalana, El País Que Volem, Fundació Llibreria Les Voltes, Grup Promotor per a la Convenció Constitucional, Juristes per la Independència, La Consti, La Marxa Som, Òmnium Cultural, Parlament Ciutadà, Procés Constituent, Sobirania i Justícia i Súmate.