discriminació lingüística

PxL: "Àngel Ros continua regalant els drets lingüístics per mantenir la cadira"

La Plataforma per la Llengua (PxL) ha lamentat novament que el govern de l’Ajuntament de Lleida mantingui "la seva governabilitat a canvi de debilitar la llengua pròpia i de fomentar el maltractament al català". Després de tenir coneixement que el govern del PSC, conjuntament amb el grup de Ciutadans, ha pactat i anunciat als quatre vents que els tràmits al web de l’ajuntament es podran fer en castellà, des de la Plataforma per la Llengua lamenta que, un cop més, Àngel Ros no compleix el seu compromís de defensa de la llengua catalana que va manifestar durant una reunió amb l’ONG del català fa un any, perquè aquest fet posa en risc la promoció del català com a llengua d’ús habitual a l’administració. "A Lleida, en el darrer any, assistim a un seguit de despropòsits que tenen el català com a víctima d’un pacte polític per assegurar el govern municipal", segons apunta PxL

Des de l’ONG del català constatem que, amb aquest acord, Àngel Ros es vol assegurar la governabilitat pactant accions que fan recular el català. D’aquesta manera el govern de la Paeria provoca un debat inexistent entre la ciutadania, com també ho constata el Síndic de Greuges que, fa uns dies, en la presentació del seu informe a la capital del Segrià, assegurava que pràcticament no existeixen queixes en matèria lingüística dels ciutadans i davant Ros afirmava que "tenim un tresor de convivència lingüística que hauríem de saber preservar”.

A més, la Plataforma per la Llengua fa saber a aquests grups municipals (PSC i Ciutadans) de l’ajuntament de Lleida que si la seva pretensió és dotar el web municipal de totes les llengües oficials a Catalunya, seria hora que acordin i llueixin, també, un pacte perquè els tràmits al web de la Paeria es puguin fer en occità, llengua igualment oficial a Catalunya. En aquest sentit, l’ONG del català considera que si l’alcalde vol complir la llei en matèria lingüística hauria de fer-ho en tots els casos, no només en benefici del castellà, i començar per vetllar perquè en dependències municipals no es vengui cap producte que no estigui etiquetat en català, tal com indica l’article 30.1 de la llei de política lingüística.