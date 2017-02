Casals i Ateneus

Primera jornada de mobilitzacions combatives en defensa de l'Ateneu Popular del Fort Pienc "El Rec"

"L'Ateneu Popular del Fort Pienc "El Rec" està en perill de desallotjament i el moviment juvenil del barri barceloní ha manifestat que no es quedarà de braços plegats", han manifestat els seus membres

I és que el centre de Barcelona serà l'escenari d'una acció reivindicativa en defensa de l'espai i de denúncia de l’especulació financera. Els actes es succeiran durant el dilluns 20 de febrer i comptaran amb la presència de David Fernández.

Precisament eñ proper dilluns, Els organitzadors han convocat un acte a les 12:30 a la cèntrica cruïlla del Carrer Pelai amb La Rambla, per la posterior roda de premsa i lectura d’un manifest. Una jornada que s'allargarà tot el dia amb l'bjectiu de reivindicar l’Ateneu com únic punt de trobada i organització per als diferents projectes i col·lectius juvenils del barri.

En el marc d'aquesta jornada, després de l'acció matinal i durant el transcurs del dia es durant a terme diferents actes, com un dinar popular i l'actuació de diferents cantautores. A les sis de la tarda tindrà lloc una xerrada sobre l'especulació financera que comptarà amb la presència del periodista, activista i ex-diputat de la CUP, David Fernández.

Banc o barri: Bankia vol desnonar el moviment juvenil del Fort Pienc

L'Ateneu Popular del Fort Pienc s’ubica al carrer Ausiàs March número 72. El local havia estat una oficina de Bankia fins que va ser alliberada l’any 2014 per diferents col·lectius juvenils del barri. Ara, el propietari es proposa desnonar El Rec, l’únic punt de trobada i organització per als diferents projectes i col·lectius juvenils del Fort Pienc. El judici entre l’Ateneu i l’entitat bancària se celebrarà el 23 de febrer.

Les entitats juvenils del barri, amb una trajectòria en alguns casos de més de quaranta anys, defensen l’ocupació de l’espai perquè respon a una necessitat que porten temps denunciant: la manca d’espais per desenvolupar els seus projectes. L’absència d’espais públics i els lloguers abusius van deixar en l’ocupació l’única via per a què les entitats i els seus projectes poguessin sobreviure. Tanmateix, els impulsors de l’ocupació també entenen aquesta pràctica com una eina de denúncia del capitalisme salvatge i especulatiude Bankia, així com de la ja citada manca d’espais per a projectes joves al barri.

Aquest és un escenari que es podria haver evitat si l’Administració municipal hagués mostrat voluntat política per atendre les necessitats de les entitats juvenils del barri. Els col·lectius afectats són unànimes a l’hora d’afirmar que els representants, tant de l’Ajuntament com del Districte, han posat traves en la consolidació dels seus projectes i han desatès qualsevol intent de diàleg.