GIRONA

Presenten a Girona el llibre "I si parlem català?"

Dilluns vinent (a 3/4 de 5) a la biblioteca de l'Escola Joan Bruguera i a les 7) a la Llibreria Les Voltes es presentarà el llibre "I si parlem català?"

Segons explica el seu autor David Vila i Ros "D'uns anys ençà he estat impartint una conferència, titulada L'aventura del català, que té l'objectiu de despertar l'interès dels assistents envers les llengües i, així, esperonar-los a utilitzar amb més normalitat la pròpia del país, el català. I d'aquesta conferència n'ha sortit el llibre I si parlemparlem català?, publicat per Tallers per la Llengua. Per als que hagueu llegit l'anterior I si parlem amb el veí del segon?, el format d'aquesta nova publicació és idèntic, és a dir, és un llibre concís i fàcil de llegir, i de preu reduït, perquè corri! Espero que us sembli interessant!

Si en voleu saber més, això és el que hi diu a la contracoberta:

Tots els estudis indiquen que cada cop hi ha més persones que saben parlar català però que, en proporció, cada cop són menys les que realment el fan servir. I una llengua que no és útil està abocada a la desaparició. Hem de veure el got mig ple o mig buit? L’objectiu del llibre no és resoldre aquesta pregunta, sinó dotar-nos d’arguments i recursos per omplir-lo fins que vessi. Les llengües són un patrimoni incomparable i hem d’intentar no només preservar-les, sinó usar-les amb normalitat en el territori que els correspon. És evident que la pervivència de les llengües minorades no depèn exclusivament de l’actitud dels parlants, ans del poder polític, social, econòmic i demogràfic que tinguin al darrere. Tot i així, si aprenem a desfer-nos dels prejudicis que ens condicionen i ens llancem a fer un ús desacomplexat del català, se n’incrementarà la presència social i esdevindrà, de ben segur, una llengua atractiva i necessària per a les persones nouvingudes i per a tots aquells conciutadans que encara no la parlen."