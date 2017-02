refugiats

Presentació de la campanya “Casa Nostra, Casa Vostra” a la Conca de Barberà

La campanya “Casa nostra, casa vostra” es presentarà aquest diumenge 5 de febrer a la Conca de Barberà. L’acte tindrà lloc a les 12 del migdia, a la sala de les Corts Catalanes del claustre de Sant Francesc de Montblanc. La campanya neix amb la voluntat de donar resposta a la crisi migratòria que viu Europa i el món sencer, i agrupa diferents persones, col·lectius, onegés, entitats i empreses culturals del país.

La presentació anirà a càrrec de la Nour Salameh, estudiant siriana de doctorat a la Càtedra Unesco de Diàleg Intercultural a la Mediterrània de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona; el Joan Fuster, coordinador de Casa nostra, casa vostra (CNCV) al Camp de Tarragona; Vitor M. Cabral, membre de CNCV; i diferents membres de La Conca, terra d’acollida.

En el decurs de l’acte, es projectarà l’espot promocional de la campanya i la docusèrie “Vides aturades”, que a partir de l’1 de febrer s’emetrà a TV3 després del TN vespre i que està protagonitzada per sirians refugiats al camp de Vasilikà (Grècia). Al finalitzar la presentació hi haurà l’actuació del músic Joan Vilalta, que interpretarà la cançó insígnia de la campanya “Mediterráneo” de Joan Manuel Serrat. En el mateix espai els assistents podran adquirir material de marxandatge de “Casa nostra, casa vostra”. En destaquen les banderoles que, segons els membres de “La Conca, terra d’acollida”, és un material que “ajuda a donar visibilitat a la campanya i així reforçar-ne el coneixement, la conscienciació i la mobilització a la ciutadania”.

“La Conca terra d’acollida”

El col·lectiu treballa per a la defensa dels drets de les persones refugiades i immigrades, i per la convivència entre les persones als pobles. Aquest va néixer el passat mes d’abril a la Conca de Barberà, des de la iniciativa de la societat civil, sota el nom de “La Conca amb els Refugiats”. El mes de maig va iniciar les seves accions, impulsant una campanya de sensibilització i una recollida d'aportacions econòmiques destinades a les persones refugiades. Organitzant una subhasta d’art, amb una sèrie d'obres artístiques de diferents disciplines, cedides altruistament per artistes de la comarca i reconeguts creadors nacionals. Recaptant amb aquella acció més de 5000 € destinats a Metges Sense Fronteres i a Refugee Care.

Ara el col·lectiu, sota el nom de “La Conca terra d’acollida” amplia el seu àmbit d’actuació, per a seguir treballant per a donar suport a les persones refugiades i immigrades i per la convivència entre les persones als pobles.