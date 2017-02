Renda bàsica

Presentació a Palma del Grup Renda Bàsica de les Illes Balears

A la presentació que s’ha fet avui matí a Palma, Pep Valero, representant de Les Fundacions Ateneu Pere Mascaró i la Fundació Emili Darder, ha manifestat que el que interessa és posar la renda bàsica al centre del debat ciutadà atès que es considera un dret fonamental. Sostén Valero que “és important per lluitar contra la pobresa però sobretot és una altra manera d’entendre l’economia”.

En Rafel Borras amplia aquesta idea integrant la Renda Bàsica Universal dins el grup d’accions a aplicar dins la reforma econòmica necessària per fer front a alguns dels problemes globals que més ens afecten: desigualtat, pobresa creixent, sostenibilitat mediambiental i l’ocupació amb salaris baixos que fa que “els salaris i les cotitzacions siguin baixos, no hi hagi pensions de jubilació dignes i la Renda Bàsica Universal és una proposta necessària per a començar un canvi de model econòmic que inclogui a totes les persones.”

El Grup de Renda Bàsica de les Illes Balears és un col·lectiu que vol integrar totes les persones i tots els moviments o col·lectius de les Illes Balears que treballen per donar a conèixer la proposta de la Renda Bàsica (RB) Universal i Incondicional, que fan estudis relacionats amb la RB i/o que lluiten per aconseguir la seva implantació.

Integren aquest grup, com a socis fundadors, els següents col·lectius: Attac-Mallorca, Cap Endavant Balears, Col·lectiu Alternatives, Fundació Ateneu Pere Mascaró, Fundació Emili Darder i Plataforma Renda Bàsica Mallorca