MANIOBRES MILITARS

Posicionament unitari de l'independentisme gironí contra les maniobres militars

Partits, Entitats Cívils, Organitzacions Juvenils, Casals i Ateneus de la Ciutat s'adhereixen a les mobilitzacions de dilluns.

ANC, Òmnium, PDeCAT, ERC, CUP, Avancem, MES, Demòcrates, Casal Independentiste El Forn, l'Àteneu 24 de Juny, Fundació Les Voltes, JERC i l'Assemblea de Joves del Gironès, i l'ADAC han mostrat avui el seu rebuig a les maniobres militars de l'exèrcit espanyol anunciades per dilluns. Per a les Entitats i Organitzacions independentistes de la Ciutat, les maniobres són una provocació del Ministeri de Defensa u atempten directament contra els valors de la Pau, així com van contra l'autonomia local dels municipis de Girona i Celrà. En aquest sentit, tots aquests col·lectius han decidit adherir-se a les convocatòries de mobilització i per això convoquem a tots els gironins i gironines que puguin a participar de la Marxa Popular que sortirà dilluns a les 8h. del Cul de la Lleona. La Marxa pujarà fins al Castell de Sant Miquel on es trobarà amb una altre columna sortida des de Celrà. Igualment, a la tarda les Organitzacions fan una crida a participar a la Concentració que hi haurà a les 19h. davant de l'Ajuntameny de Celrà. Tots els Partits i Entitats han aprofitat l'ocasió per reiterar la seva voluntat de treballar perquè el Referèndum d'Independència d'enguany sigui un èxit, i d'aquesta manera deixar de viure situacions estrambòtiques com la d'aquest dilluns i les maniobres militars.