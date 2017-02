FOSSAR DE LES MORERES

Omplen el Fossar de les Moreres amb carros de la compra

L'Ajuntament de Barcelona ha permès omplir el Fossar de les Moreres amb carros de la compra. El muntatge patrocinat per de l’Institut de Cultura de Barcelona s’anomena “Llum BCN: Pati transformat. ‘Foc de llar’" i estarà ocupant el Fossar fins aquest diumenge. És possible que el muntantge no arribi "sencer" a diumenge perquè alguns comentaris a les xarxes socials de les últimes hores proposen que l’exposició “s'enderroqui” com va passar amb l’estàtua de Franco que l’Ajuntament de Barcelona va instal·lar al Born