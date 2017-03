Nuet té raó. La té quan diu que la decisió de la Fiscalia d’excloure'l de la seva querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els tres membres de la Mesa de JxSí per permetre votar a la Cambra propostes sobiranistes és "una discriminació ideològica i una politització barroera i intolerable". Aquesta és, potser, la prova més evident de la politització de la justícia per part de l’Estat espanyol. Impossible negar-ho.

Nuet té raó. La té quan deixa clar que ell era plenament conscient del que feia el dia que va votar: “No estava despistat, sabia el que feia”, va dir. Pensar el contrari seria subestimar-lo, tractar-lo d’inconscient, i Nuet ja s’ha manifestat insistent i contundentment en sentit contrari. Era perfectament conscient, sabia què feia i, segurament, ho tornaria a fer. Més clar impossible. Potser és precisament tanta contundència el que molesta a l'Estat...

Nuet té raó. La té quan fa un acte d’honestedat i assegura estar disposat a testificar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per demostrar que Forcadell i els altres tres membres de la Mesa “són tan innocents” com ell. Aquest gest diu molt de Nuet, d’una manera de fer gens partidista que, certament, no té res a veure amb la del seu company, el portaveu parlamentari de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP), Joan Coscubiela, que va contradir-lo assegurant que la Fiscalia no havia actuat per “raons ideològiques”.

Nuet té raó. La té quan va ser preguntat per si la decisió de la Fiscalia mira de trencar el bloc polític a favor del sobiranisme, i va respondre que sí i va demanar unitat: "Si anem plegats i es manté, crec que podem guanyar. Si es trenca i només el gestiona l'independentisme, estem perduts. Ara hem de fer pinya". Amén.