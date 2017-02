instituts

Noves mobilitzacions desafien la Llei Wert

Milers d'estudiants de secundària han pres avui els carrers en contra de la Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE), més coneguda com a Llei Wert. La vaga estava convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), i comptava amb el suport de la CGT i del USTEC-STEs. Hi ha hagut manifestacions a Barcelona, Girona i Valls.

La Llei Wert disminueix les funcions executives dels consells escolars, fet que el SEPC considera una reducció de la democràcia als centres educatius. A més, la llei té el segell ideològic del PP ja que elimina l'assignatura d'educació per la ciutadania, introdueix el caràcter avaluable de la religió, esquerda l'immersió lingüística i potencia la doctrina neoliberal de l'emprenedoria. El sindicat també critica l'establiment de proves estandarditzades i obligatòries l’últim curs de la ESO i del Batxillerat. El contingut de les proves seria establert pel govern de l’Estat Espanyol, iniciativa que el SEPC considera "homogeneïtzadora".

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans havia decidit mantenir la vaga d'avui encara que els sindicats de professorat que inicialment també convocaven (USTEC-STEs, Comissiones Obreres, UGT i Aspepc-sps) van fer-se enrere. El professorat va aconseguir que els pressupostos recollissin part de les seves demandes després de pactar amb la conselleria.

"Al principi es presentava una jornada de vaga bastant important amb els sindicats de professors, i des del SEPC ens vam sumar per donar suport com ja ho vam fer el 18G. Finalment amb l'acord que han arribat van desconvocar. Al SEPC vam seguir endavant amb la convocatòria ja que tenim les nostres pròpies reclamacions", diu Dídac Espí, militant del SEPC de secundària. Tot i així, Espí valora molt positivament el seguiment de la manifestació.