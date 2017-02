Sanitat Pública

Mobilització a Barcelona per uns pressupostos de marcat caràcter social

Noves mobilitzacions: demà a la tarda a Sabadell, contra la situació de les urgències a l'Hospital Taulí i el proper dia 8 de febrer a les 10.30 de la Marea Pensionista dins el marc d'una jornada estatal en defensa del sistema públic de pensions.

La Marea Blanca de Catalunya s'ha concentrat en el dia d'avui davant de la Conselleria de Salut a Barcelona, acte convocat amb la Platafroma d'afectats de l'ICAM i l'INSS (PAICAM) amb el suport de molts altres moviments socials com la Marea Turquesa, la Plataforma d'Afectados por la Crisis, Marea Pensionista , Renda Garantida, las Kellys i altres.

Dins de la defensa de la sanitat pública han assistit representants de Dempeus per la Salut, Resistència Clínic, SAP Muntanya (Vall Hebron), Acampada Mar, Rebelion Bellvitge, la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallés, El Prat de Llobregat, la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró i el Maresme, Defensem l'Hospital de Viladecans . Destacar-ne el recolzament de treballadors i treballadores del sindicat de la CGT i l'assistència del Diputat de la CUP al Parlament Carles Riera Albert.

Després de procedir a la lectura del manifest, per la PAICAM han estat les samarretes roges Montse Reyes i Paqui Arenas que han posat les seves veus per a explicar la seves reivindicacions centrades en la mercantilització dels criteris de l'administració pública alhora de valorar les malalties amb greus conseqüències pel que fa a l'exclussió social de les persones afectades. Toni Barbarà per la Marea Blanca ha explicat la nostra oposició als pressupostos actuals, remarcant la diferencia d'esforç per part de la Generalitat amb la sanitat pública respecte a altres sectors també importants.

Diferents intervinents han recordat les properes movilitzacions : la de demà a la tarda a Sabadell, un crit social imprescindible contra la situació de les urgències a l'Hospital Taulí i la del proper dia 8 de febrer a les 10.30 de la Marea Pensionista dins el marc d'una jornada estatal en defensa del sistema públic de pension. Finalment els concentrats han tallat la Travessera de Les Corts, fet que ha marcat la fí de l'acció.

La Marea Blanca de Catalunya ha recordat que no deixarà de mobilitzar-se les properes setmanes exigint al Govern de la Generalitat i al Parlament uns pressupostos per l'any 2017 d'un marcat caràcter social i que garanteixin sense dubtes de cap mena l'accès a la sanitat amb caràcter universal, element bàsic del dret fonamental a la salut.