MÉS qualifica d'inassumible la moratòria de 2 anys per a l'acreditació de català en el personal de l'IB Salut

Els ecosobiranistes avancen que el Govern balear "rectificarà l'error i garantirà el dret dels ciutadans" independentment de la llengua oficial que triïn

Els grups MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca han manifestat el seu desacord amb la moratòria de 2 anys que figura al projecte de decret d'exigència del coneixement de llengua catalana del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears publicat en el BOIB de dijous 23 de febrer de 2017. En aquest sentit, el sindicat STEI Intersindical va denunciar aquest incompliment i atac a la normalització de la llengua recentment.

Aquest grup polític considera, a més, que la moratòria no té sentit des del moment que el mateix decret ja preveu excepcions perquè en cap cas la prestació assistencial pugui resultar afectada per la manca de professionals competents.

El portaveu de MÉS per Menorca, Nel Martí, ha afirmat que "evidentment" aquesta moratòria no compta amb el suport dels menorquinistes ni dels mallorquinistes. Per a Martí, la proposta suposa "perllongar una discriminació cap als ciutadans de les Balears que volen emprar el català al sistema de Salut".

Bel Busquets, portaveu de MÉS per Mallorca, ha afirmat que s'han mantingut negociacions al si del Govern balear des del mateix dijous, i que estan segurs que la conselleria de Salut del Govern rectificarà de manera immediata en una qüestió que per als ecosobiranistes representa una "línia vermella".