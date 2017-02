Per la ruptura

Més de 200 persones s'apleguen a Palma en suport dels encausats del 9N

Al voltant de 200 persones han acudit aquest dilluns a la convocatòria de l'Obra Cultural Balear, l'Assemblea Sobiranista de Mallorca i el Grup Blanquerna en solidaritat amb Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega davant la seu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, segons informa dBalears

Sota el lema 'El 6F ens jutgen a tots' i crits d’independència, unes 200 persones han mostrat el seu suport als qui han estat jutjats aquest dilluns matí per haver convocat una consulta no vinculant sobre la independència de Catalunya.

Miquel Oliver, president de l'associació d'electes Avançam, ha estat l’encarregat de llegir el manifest. A l’acte hi han assistit els presidents respectius de les entitats convocants, Jaume Mateu de l’OCB; Cristòfol Soler de l’ASM i Tomeu Martí del Grup Blanquerna. Els coportaveus de MÉS Bel Busquets i David Abril, així com Margalida Capellà, diputada de MÉS; Lluís Apesteguia, conseller del Consell, a més dels professors de la UIB, Josep Grimalt, Damià Pons, Joan Mir i Nicolau Dols, també han acudit a l’acte. També hi eren Miquel Gelabert i Pere Bueno de l'STEI i Jaume Sastre i Josep Palou de la UOB.

Així mateix des de l'OCB, l'ASM i el Grup Blanquerna han recalcat la seva defensa de la democràcia i el dret a decidir dels pobles, així com el seu malestar davant els darrers intents de l'Estat espanyol de condicionar per la via de l'encausament delictiu la situació política catalana.