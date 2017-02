independència

Les ciutats metropolitanes debaten com ha de ser la República Catalana

Aliança republicana de Guanyem Badalona en Comú, Compromís per Cerdanyola i Decidim Ripollet. Les tres candidatures que encapçalen els tres governs metropolitans des del maig de 2015 celebraran unes jornades de debat sobre el procés constituent de la República Catalana. La trobada serà el segon cap de setmana de març a Badalona i Ripollet.

Les tres organitzacions diuen coincidir en la necessitat d'obrir un espai de debat que permeti una visió a llarg termini i "dibuixar un futur que volem millor que aquest present". Remarquen la importància de la perspectiva metropolitana i aposten per construir "la República dels drets socials" basant-se en les realitats locals, comarcals i territorials.

La primera de les trobades serà l'11 de març a Badalona i s'obrirà amb les intervencions de José M. Osuna, Carles Escolà i Dolors Sabater, batlles de les ciutats. Seguidament es faran debats sectorials sobre habitatge i subministraments bàsics, educació i mobilitat amb la participació de ponents destacats per dinamitzar-los. Per facilitar l'intercanvi d'idees, es faran en grups reduïts. Després d'una posada en comú es farà un dinar popular a l'Ateneu Carme Claramunt.

L'endemà els assistents es trobaran a Ripollet, on se celebraran dues taules rodones. La primera, que portarà el títol "Ciutats metropolitanes: motors de la República", serà una reflexió ideològica sobre el paper del territori en la construcció de la República Catalana. Les jornades es tancaran amb "Com ho fem?", on es preveu poder concretar una col·laboració futura per enfortir el paper del cinturó metropolità en el procés constituent. En aquest segon dia s'espera la presència de diputats del Parlament de Catalunya i regidors de diverses ciutats. Fonts de l'organització apunten la voluntat de bastir un espai de confiança política metropolitana que vagi més enllà de les relacions habituals entre ajuntaments.

Tot i que la trobada sorgeix de la col·laboració dels partits que governen Badalona, Cerdanyola i Ripollet, l'organització espera la complicitat d'altres candidatures metropolitanes amb una identitat similar com SOM Gramenet o Sant Adrià en Comú.