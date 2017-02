Violència masclista

Lectura pública de tesi doctoral sobre violència masclista a la universitat

Demà a les 10.30h es presenta a la Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (UB) la primera tesi als Països Catalans sobre la primera denuncia per assetjament sexual contra un Catedràtic de la mateixa UB; "Networks of Solidarity. Student mobilizations against sexual violence in universities". La doctoranda, Ana Vidu, fou la primera víctima en denunciar el cas de la UB, a la seva tesi presenta un estudi comparatiu entre els casos d’assetjament sexual a la Universitat de Berkeley i el cas de la Universitat de Barcelona.

A la lectura de la tesi hi participarà com a membre del tribunal la professora de la Universitat de Warwick, Barbara Merrill, investigadora de nombrosos projectes europeus i nacionals sobre educació d’adults, inclusió social, gènere, ciutadania i classes socials.