universitat

La UAB escalfa motors per la vaga d'estudiants

El moviment estudiantil de la Universitat Autònoma de Barcelona ha començat les accions prèvies a la vaga convocada pels dies 1 i 2 de març. Ahir un grup d'estudiants va pintar uns autobusos del servei de la UAB i, aquest matí, un altre grup ha tallat l'autopista AP7 amb uns pneumàtics en flames. La combustió ha generat un dens fum negre que ha estat àmpliament comentat a les xarxes socials.

L'acció contra els autobusos respon a la decisió del rectorat d'integrar el transport intern del campus a la xarxa TMB. La conseqüència és que ara cal validar el bitllet quan es fa transbordament. El transport segueix sent gratuït com fins ara, però les Assemblees de Facultat denuncien que es fomenta "un sistema de pagament controlat per les grans empreses de transport". En un correu enviat a tots els estudiants, l'equip del rectorat va explicar que el fet de validar el bitllet significa per la UAB ingressar uns 34 cèntims cada cop. El motiu és que tots els operadors de la xarxa de de transport integrats es reparteixen la recaptació neta segons el nombre de validacions.

La protesta d'aquest matí que ha tallat l'AP7 posa l'accent en la rebaixa del 30% de les taxes universitàries aprovada pel Parlament però que Arcadi Navarro, Secretari d'Universitats i Recerca, s'ha negat a aplicar. La crema de pneumàtics ha provocat l'intervenció de dos dotacions de bombers, 5 cotxes de Mossos d'Esquadra i de la seguretat del campus. Aquest tipus d'acció s'explica per la voluntat de les Assemblees de Facultat d'elevar el nivell de combativitat en aquesta vaga.

Aquí podeu un vídeo publicat per la pàgina Autònoma Rebel: