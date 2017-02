Habitatge

La PAH Garrotxa celebra el seu 3r aniversari amb 40 casos resolts

A l'acte s'hi ha pogut veure una exposició de fotos de diverses accions, assemblees i manifestacions que ha realitzat la plataforma des dels seus inicis, el 22 de gener del 2014, ara fa tres anys.





La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de la Garrotxa ja ha arribat a la quarantena de casos resolts. Ho han fet públic els seus membres a l'acte de celebració del seu 3r aniversari, que ha aplegat a unes 150 persones al Passeig de la Muralla d'Olot.Fins a dia d'avui, la PAH Garrotxa ha aconseguit 13 dacions en pagament amb lloguer social, 7 dacions en pagament sense lloguer, 4 lloguers socials, 5 condonacions de deute amb lloguer social, 2 condonacions sense lloguer, 1 refinançament, 1 refinançament amb quitança de part del deute, la recuperació d'1 subministrament d'aigua, 5 de llum i 1 de gas.Els membres de la PAH s'han mostrat molt satisfets pels èxits aconseguits i han subratllat que darrere de cada número hi ha una família afectada. També han exigit als diversos governs que apliquin les lleis disponibles per posar a disposició els pisos buits de la ciutat, ja que a hores d'ara encara hi ha desenes de famílies en situacions d'urgència.Actualment, la PAH es troba cada dilluns a les 18.30 al local d'entitats del Passeig de la Muralla. A cada assemblea hi assisteixen un mínim d'una quarantena de persones i són obertes a tothom. La plataforma recomana a tothom que tingui algun problema amb la hipoteca que hi assisteixi per informar-se de quins drets té i com pot solucionar la seva situació.