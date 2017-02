Cooperativisme

La lluita a les càrnies d'Osona permet modificar la Llei de Cooperatives per evitar els abusos

"Cànies en Lluita" ha anunciat que s'ha aconseguit introduir (en el marc de la Llei de Mesures que es tramita al Parlament, en paral•lel amb els pressupostos) una important modificació de la Llei de Cooperatives. Ahir dimecres va passar el tràmit parlamentari que permetrà la modificació. Això ha estat possible gràcies a la lluita i mobilització d’ESFOSA, del sector de les càrnies, dels sindicats COS i CGT, i amb el recolzament d’UCFR-Osona, de Capgirem Vic, d’Arran i de l’esquerra independentista. Gràcies també al treball anònim i a l’impuls de tota la gent solidària amb els treballadors/es de les càrnies.

Es considera molt important la modificació de la Llei 12/2015 ja que s'han pogut introduir importants millores: es reconeix que els treballadors de les falses cooperatives han de cobrar, almenys, el salari que marqui el conveni del seu sector, amb igualtat en les condicions de treball. Se’ls reconeix el dret a tenir la mateixa cobertura social que qualsevol altre treballador que cotitzi per règim general. Se’ls reconeix també que han de gaudir de drets laborals internacionalment reconeguts pels tractats internacionals: el dret de sindicació, de negociació col·lectiva i de vaga.

Cal recordar que des de fa mesos Càrnies en Lluita s'està denunciant la greu situació que pateixen els treballadors de les falses cooperatives de la indústria càrnia. En aquestes suposades cooperatives, de funcionament vertical, fins ara, les treballadores i treballadors no són mai escoltats ni tinguts en compte en la presa de decisions, els comptes són opacs i la normativa interna de funcionament, o no existeix, o és un misteri per als propis treballadors. Freqüentment es treballen jornades de més de catorze hores, amb sous de misèria i en unes condicions de treball denigrants, que atempten frontalment contra la dignitat de les persones. Els treballadors, a la pràctica, no tenen veu ni vot; són reprimits o acomiadats a la més mínima queixa. Tampoc se’ls reconeix el dret de sindicació i de vaga. Sovint no cobren ni el salari mínim. No poden cobrar cap prestació quan queden en situació d’atur. Habitualment tampoc poden cobrar les baixes per accident de treball. En aquestes situacions, la seva família es queda sense cap ingrés i amb greus dificultats per a la simple subsistència. Allò que no es cobreix amb cotitzacions, degut a l’avarícia dels empresaris, ha de ser cobert, amb dificultats, pels Serveis Socials.