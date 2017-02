repressió

La fiscalia exclou Joan Josep Nuet de la querella als membres de la mesa perquè ‘no pretenia desobeir’

La fiscalia ha deixat fora de la querella Joan Josep Nuet per decisió política

Nou embat judicial a les institucions catalanes. La fiscalia general de l'Estat ha presentat avui una segona querella pels delictes de prevaricació i desobediència contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els altres tres membres de Junts pel Sí de la mesa del Parlament, Lluís Corominas, Anna Simó i Ramona Barrufet.



La fiscalia, però, deixa fora de la querella Joan Josep Nuet. Ho justifica dient que Nuet "no pretenia donar impuls al procés constituent" i que la "falta de voluntat de sumar-se al projecte polític de ruptura unilateral amb el sistema constitucional s'infereix de la seva trajectòria com a diputat". El diputat comunista ha fet una piulada catalogant la piulada com "una discriminació ideològica i una politització barroera i intolerable".

Querella d la fiscalia contra 4 companys/es d Mesa del @parlament_cat Una discriminació ideològica i una politització barroera i intolerable pic.twitter.com/Ngb3ipWdqg — NUET (@NUET) 23 de febrero de 2017



L'Assemblea Nacional Catalana s'ha manifestat destacant que es deixi fora de la querella a Joan Josep Nuet. "Es tracta d'un escrit sense precedents, que davant un mateix fet objectiu ataca uns diputats i en deixa uns altres de banda per un judici d'intencions", ha dit. Per l'ANC, el fet demostra "una persecució discriminatòria del tot impròpia d'un Estat de Dret".



L'escrit també demostra la progressiva ideologització de la fiscalia, que en comptes de defensar l'Estat de Dret es dedica a defensar l'aparell de l'Estat.



Aquest menysteniment de la fiscalia a l'Estat de Dret es produeix quan es compleixen 36 anys del cop d'Estat del 23F.