Associacionisme

La Favb traspassa l'arxiu històric a la Universitat de Barcelona

La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (Favb) ha firmat un acord amb la Universitat de Barcelona per traspassar el seu arxiu històric al Pavelló de la República per a la seva catalogació, preservació i per facilitar-ne l'accessibilitat als estudiosos.

Es tracta del fons documental més important sobre el moviment veïnal de la ciutat. A través d'ell es pot copsar el paper clau de les lluites veïnals en la transició barcelonina i en la configuració urbana posterior.

L'increment observat en els darrers anys de treballs d'investigació en relació al moviment veïnal ha portat a la Universitat de Barcelona i a la Favb a arribar a aquest acord. Aquesta tendència preveiem que es consolidarà amb la celebració de l'efemèride de mig segle d'ajuntaments democràtics que tindrà lloc d'aquí a dos anys.

Amb aquest conveni, que preveu renovar-se d'aquí a deu anys, la Favb continuarà sent la propietària del fons.

En aquest sentit, l'entitat ha convocat una roda de premsa per explicar la importància d'aquest llegat i en la qual es farà visible la signatura del conveni. Aquesta presentació es realitzarà el proper dijous 2 de març de 2017 a les 10:30 hores al local de la Favb (Obradors 10, baixos, 08002 Barcelona). A la taula hi seran presents Ana Menéndez, presidenta de la Favb; i

Andreu Mayayo, director del Centre d’Estudis Històrics Internacionals – Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona (CEHI)