Cas Palau

La Favb prepara una roda de premsa sobre el proper judici del 'cas Palau'

La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (Favb) ha anunciat una roda de premsa per al 28 de febrer (a les 11 hores a la seu de la Favb: c/ Obradors, 10, baixos), en la qual estaran presents Anna Menéndez i Albert Recio, presidenta i vicepresident de la Favb respectivament, i l'advocat del cas, Àlex Solà.

La cita està emmarcada en el proper judici del 'cas Palau', que s'iniciarà el dia 1 de març. Es tracta del procés judicial que processara els responsables de l’escàndol de corrupció i malbaratament de fons públics al Palau de la Música.

El judici està descrit per l'entitat veïnal com "del principi de la fi d’un llarg procés", en el qual la Favb hi participa com a acusació particular, una participació que ha hagut de salvar molts obstacles fins ara.

Des de la Favb consideren que es tracta d’un dels casos de corrupció institucional més greus de la ciutat, i per aquest motiu convoquen aquesta roda de premsa per informar sobre el punt de vista de l'entitat denunciant, així com per fer-ne una valoració sobre el llarg recorregut de la denúncia de corrupció per arribar fins al judici actual i de quins són els temes cabdals en què se centrarà el judici.