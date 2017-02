feminisme

La doctora Ana Vidu vol prevenir l'assetjament sexual a les universitats

Aquest matí, Ana Vidu, primera víctima en denunciar el cas d’assetjament sexual a la Universitat de Barcelona el 2011, ha presentat a la Facultat d’Economia i Empresa de la mateixa universitat la tesi doctoral titulada “Networks of Solidarity. Student mobilizations against sexual violence in universities”. L’objectiu del seu treball ha estat l’estudi de la importància que tenen les xarxes de solidaritat a l'hora de protegir les víctimes de casos d’assetjament sexual, així com d’assetjament sexual de segon ordre.

La doctora ha establert una comparativa entre el tractament del cas a la Universitat de Barcelona (primera recerca pionera sobre el tema, any 2005) i el primer cas de la Universitat de Califòrnia, Berkeley (primera denúncia, any 1979), analitzant les barreres institucionals existents que no permeten a les víctimes denunciar els casos d’assetjament i així, trencar el silenci per erradicar aquesta problemàtica tant estructural.

En un context social en què segons les dades, un 88% de les dones que pateixen assetjament sexual no denuncien els casos, la tesi doctoral d’Ana Vidu, evidencia que els mecanismes més efectius que s’han demostrat a nivell internacional són; les xarxes de solidaritat i el suport entre els iguals. És per això que les principals universitats a nivell internacional han elaborat programes des de la pròpia institució així com per part d’associacions d’estudiants i xarxes de víctimes per superar les barreres i millorar el reconeixement i el compromís social de la pròpia institució. Així, garanteixen el desplegament d’accions que protegeixin les víctimes i els donin suport i acompanyament durant tot el procés.

El tribunal, format pel Dr. Antonio Madrid, la Dra. Teresa Sordé i la Dra. Barbara Merrill, així com el seu director, el Dr. Ramon Flecha han valorat l’imprescindible treball de la doctoranda per trencar el silenci sobre la violència de gènere a la universitat, incorporar les veus de les víctimes i fer un pas més proposant mecanismes efectius per eradicar aquesta problemàtica, encara avui invisibilitzada.