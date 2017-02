medi ambient

La CUP vol que l’Ajuntament de Tarragona es comprometi contra l’escalfament global

Després de les jornades «Municipalisme contra el canvi climàtic» organitzades en el marc del “Dia mundial contra l’escalfament planetari”, la CUP de Tarragona ratifica la gran potencialitat que ofereix el món local per incidir en la lluita contra l’escalfament global.

La Candidatura d’Unitat Popular fa una valoració molt positiva de les jornades i conclou que “si una cosa han deixat clara les diferents persones que hi han intervingut ha estat la urgència d’engegar des dels diferents nivells administratius accions reals per avançar cap a un canvi de model energètic, tant en la vessant de l'estalvi com en la d'utilització d'energies renovables, reduir les emissions de CO2, potenciant, millorant i racionalitzant la xarxa de transport públic, i salvaguardar i augmentar els espais verds, des de ja mateix”.

Segons Laia Estrada, portaveu del grup municipal de la formació independentista, “Tarragona té una assignatura pendent en matèria de defensa mediambiental, i és imprescindible que anem per feina”. Al mateix temps, Estrada recorda que Tarragona va decidir adherir-se al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, poc després que la Comissió Europea l’impulsés amb l’objectiu de donar suport als esforços per implementar polítiques energètiques sostenibles des del món local, després de l'aprovació del “Paquet d'energia i canvi climàtic” de la Unió Europea, el 2008.

En aquest sentit, la consellera anticapitalista considera que es tracta de “recuperar l’esperit que va motivar l’Ajuntament a adherir-se a aquest Pacte i fer-lo efectiu”. Concretament, a través d'aquest acord, els signataris tenien la missió de complir i superar l'objectiu de la Unió Europea de reduir les emissions de CO2 en un 20% per al 2020.

La formació cupaire ja ha manifestat a l’equip de govern el seu interès i la seva voluntat de treballar i sumar esforços per tal de reactivar el compromís per millorar l’eficiència energètica i augmentar la producció i l’ús d’energia més neta al municipi. El conseller de la CUP Jordi Martí Font remarca que “no podem oblidar el paper clau que tenen la salvaguarda dels espais verds en la lluita contra el canvi climàtic, fet especialment rellevant ara que debatem sobre el futur de la Budellera”.