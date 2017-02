sanitat

La CUP Reus denuncia la manca d’informció i transparència en la presa de decisions dins del Grup Salut

La regidora de la CUP de Reus, Marta Llorens, ha afirmat que la formació no està d’acord amb traslladar part de les dependències del CMQ a l’antic hospital per diversos motius. En primer lloc, lamenten que les tres conselleres de la Candidatura no van poder votar amb tots els coneixements de causa perquè la presidència del Grup Salut no els va facilitar un informe jurídic que els independentistes havien sol·licitat el passat 20 de gener, segons ha explicat Llorens. L’informe en qüestió demanava què suposaria per a la plantilla de treballadors del CMQ el fet de subrogar-los a la plantilla actual de l’Hospital Sant Joan de Reus, en quant aquest seria l’escenari pel qual hagués optat la formació anticapitalista ja que aquesta aposta per la dissolució del CMQ. Segons Llorens, el fet de no disposar de l’informe esmentat va condicionar que la CUP s’hagués de posicionar en contra dels 4 escenaris que es plantejaven sobre el futur del Centre.

En segon lloc, Llorens també ha denunciat la gestió de la informació que es fa dins del Grup Salut en general. Segons la regidora, el consell d’administració improvitza, no fa arribar als consellers la informació pendent i, fins i tot, fa arribar informació d’última hora quan ja s’està desenvolupant el mateix consell. Això, segons la CUP, genera una manca d’informació constant per poder posicionar-se fermament. Tanmateix, denuncien certa “tendenciositat” a l’hora de plantejar escenaris i és que Llorens assegura que “els escenaris que interessaven al govern estaven exhaustivament detallats, mentres que l’escenari favorable per a la CUP no s’acompanyava de la informació necessària”.

La CUP també critica que es realitzi una inversió de 3 milions d’euros pel trasllat del centre MQ en quant “suposa una bestreta de diners públics per finançar serveis privats”. “Com pot ser que l’ajuntament de Reus tingui una empresa pública que ofereixi un servei privat i doni connivència a crear un sistema sanitari classista que atempta directament al criteri d’universalitat que defensem?”, ha preguntat Llorens.

Davant d’aquesta situació, la CUP reitera que “cal replantejar un canvi del sistema sanitari aprofitant la construcció de la nova República catalana” i lamenten que se senten sols “davant l’immobilisme de qui dia passa any empeny del govern de Reus i de la resta de grups que s’amaguen darrere d’un Pacte de Salut”. Llorens, en aquest sentit, afirma: “No volem nous pedaços al Grup Salut, un vaixell que clarament s’enfonsa.

En aquest sentit, la CUP ha assegurat que no entrarà al Pacte de Salut perquè entenen que es tracta d’una ”declaració de bones inentencions”. “Què es pretén fer amb un pacte que no preveu acabar amb les llistes d’espera interminables, acabar amb la gent que està ingressada als passadissos de la ciutat de Reus?”, ha plantejat Llorens. La mateixa regidora lamenta que faci un any que existeixi la comissió mixta de l’ajuntament i el departament de Salut i encara no hi hagi cap solució ferma que doni resposta a l’actual situació socioeconòmica sobre la taula.