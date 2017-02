Forces d'ocupació

La CUP rebutja que l’exèrcit espanyol faci dilluns maniobres militars entre Celrà i Girona

La CUP s’ha posicionat en contra de la realització de maniobres militars per part de l’exèrcit espanyol entre Celrà i Girona el proper dilluns 20 de febrer. L’exèrcit ha informat de les seves intencions en una carta tramesa a tots dos ajuntaments.L’equip de govern de Celrà ja ha anunciat que publicarà un ban municipal en què prohibeix la realització de maniobres militars dins del terme, d’acord amb la moció que va aprovar el ple municipal per unanimitat el passat novembre de 2016.En el cas de Girona, la CUP-Crida per Girona ha exigit a l’alcaldessa Marta Madrenas que prengui mesures immediates per tal d’impedir la presència de l’exèrcit espanyol el proper dilluns al terme municipal per a realitzar-hi les maniobres militars. La formació ja ha anunciat que està estudiant mobilitzacions pel mateix dilluns.Cal tenir en compte que al mes de setembre la Diputació de Girona va aprovar una moció impulsada per la CUP en què s’acordava, entre d’altres, “fer arribar a les instàncies militars de les comarques gironines la petició que cessin les maniobres militars en espais no estrictament militars, i promoure també que els ens locals actuïn de la mateixa manera”.L’alcalde de Celrà Dani Cornellà ha considerat “una provocació i un intent d’intimidació” que l’exèrcit espanyol vulgui venir a Celrà just ara que s’ha aprovat la moció contra la seva presència al municipi. Per la seva banda la regidora gironina Laia Pèlach ha declarat que “la presència de l’exèrcit als nostres municipis va en contra de la promoció dels valors de la pau i la no violència”.