municipal

La CUP proposa fórmules per facilitar la participació als Plens de Tarragona

El Grup Municipal de la CUP de Tarragona presentarà al proper Ple una moció que insta el Consistori a facilitar la participació de tarragonines i tarragonins a la dinàmica dels plens. Per fer-ho, els cupaires proposen l’esmena del Reglament Orgànic Municipal (ROM) «que faci possible la participació i intervenció dels ciutadans, les ciutadanes i entitats que ho desitgin als Consells Plenaris», ja sigui mitjançant preguntes al ple o bé amb la proposta de mocions sense la necessitat que cap grup polític les reculli.

En paraules de la portaveu anticapitalista Laia Estrada «també cal plantejar que els plens siguin en horari de tarda, per tal de facilitar la participació i el seguiment per part de la major part de tarragonines i tarragonins; és un pas més que, juntament amb les esmenes que proposem, han d’acostar el Consistori a la ciutadania a la qual representa».

La CUP recorda que al febrer de 2016 ja es va aprovar que els Consells Plenaris fossin retransmesos en directe per Internet, tal com ja passa a d’altres localitats, però segons el conseller cupaire Jordi Martí Font «encara no s’ha fet el que es va aprovar, inovament diem i defensem que cal anar més enllà en la transparència i participació ciutadana: per això proposem que hi hagi opció d’intervenir als plens i que, qui ho vulgui, pugui expressar-se per si mateix».

En darrer terme, la moció que defensarà la formació municipalista preveu que hi hagi de forma estable i periòdica audiències públiques amb l’alcalde per abordar temes de rellevància del municipi, així com la necessitat d’esmena del ROM per tal de celebrar, de forma prescriptiva, plens monogràfics sobre temes cabdals, com plans urbanístics, grans projectes o l’aprovació i desenvolupament de pressupostos municipals.