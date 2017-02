espai públic

La CUP insta al govern de Reus a “treballar seriosament” per la targeta resident

El regidor de la CUP reusenc Oriol Ciurana ha demanat “treballar seriosament” per resoldre els problemes de mobilitat de la ciutat i la implantació de la targeta resident. Ho fa després de denunciar la proposta de RMS de construir un nou aparcament soterrat al Barri Mare Molas, quan a la ciutat hi ha quasi 1000 places d’aparcament municipal que no s’han arribat mai a ocupar.

En roda de premsa celebrada a l’Ajuntament de Reus, el regidor Oriol Ciurana ha fet una crida als partits del govern municipal, i especialment al regidor convergent Marc Arza, per tal começar a treballar amb la proposta de la targeta resident.

Ciurana ha recordat que la proposta de la Targeta Resident neix l’any 2010 per resoldre els problemes d’aparcament al casc antic i els barris més cèntrics de Reus. Arran del debat dels pressupostos de 2016, el govern municipal es va comprometre a impulsar aquesta proposta.

El regidor cupaire ha criticat que aquest informe és un estudi de mercat sobre els aparcaments, “que en cap cas planteja la problemàtica dels veïns i veïnes afectades i que és més propi d’una empresa privada, que no d’una empresa pública que té com a objectiu la prestació d’un servei públic”.

Més enllà d’això, ha criticat que la proposta de l’empresa passa per mantenir l’actual model d’aparcament: zona blava de superfície i increment del seu preu, aparcament soterrat de pagament i construcció de noves places de pagament en zones on no hi ha oferta privada.

Precisament, el regidor de la CUP, ha criticat la única proposta concreta que fa RSM per crear noves places d’aparcament. En concret, Ciurana ha denunciat que RSM proposa construir un nou aparcament soterrat al Barri Mare Molas que oferiria 172 places de pagament al veïnat, mentre l’aparcament del Passeig Prim i el de la Pastoreta (que es troben a menys de 100 metres d’on construirien aquest) disposen ara mateix de 285 places que no s’han ocupat mai.

Ciurana, però, ha donat la volta aquesta problemàtica tot concloent que “les dades d’ocupació dels aparcaments que ens ha ofert RMS demostren empíricament que com a Ajuntament tenim molt de marge per poder elaborar una proposta que faciliti l’aparcament al veïnat i alliberi la via pública de vehicles”. La dada més rellevant que ha posat sobre la taula és que durant tot l’any 2016 hi va haver 903 places d’aparcament soterrat municipal que no es van arribar a ocupar mai.

Per aquest motiu, ha fet una crida al regidor Marc Arza a convocar una nova reunió de la Comissió d’Estudi i a “posar-nos a treballar seriosament per resoldre aquesta paradoxa, en la qual a la via pública hi ha moltes dificultats per aparcar, i en canvi tenim una sobreoferta d’aparcament municipal que fa que la meitat de les places d’aparcament soterrat estiguin completament buides al llarg de l’any”.