La CUP Figueres accepta obrir converses amb ERC per tal de consensuar el projecte de ciutat

L'assemblea de la CUP de Figueres es va reunir el dimarts al vespre per tal d'analitzar la proposta que ERC va formular el passat dissabte en roda de premsa. Els republicans van proposar una coalició de govern amb PDeCAT i la CUP sense l’actual alcaldessa Marta Felip. En aquest sentit, la CUP considera que més enllà de les sumes i restes per tal de conformar una majoria, esdevé clau que les dues formacions iniciïn converses amb l'objectiu de consensuar un projecte de ciutat majoritari per els dos anys que queden de mandat i que vagi més enllà, ja que constaten que la ciutat es troba davant d'un final d'etapa.

El regidor de la CUP Lluís Armengol assegura que "qualsevol pacte, sigui en el sentit que sigui, ha d'anar acompanyat d'un projecte de futur per Figueres". Armengol considera que abans de parlar amb altres grups municipals hi ha d'haver una entesa amb Esquerra Republicana, ja que a banda de ser la segona i la tercera força política de la ciutat, són dos grups propers. Això, diu, els obliga a parlar de contingut, bastint un projecte de ciutat que canviï les dinàmiques curt-terministes que han tingut els governs de CIU i PSC l'última dècada.

La CUP assegura que per aconseguir un acord es necessita temps, empatia i treball. Afegeixen que fins i tot, en cas de no materialitzar-se en un acord ampli de govern pel que queda de legislatura, ha de servir per conformar una majoria que sumi diferents sectors de la ciutat, amb el repte de construir una nova via, engrescadora i de futur per Figueres.

Lluís Armengol assenyala que ara mateix un acord de la seva formació i Esquerra els permetria portar a terme una actuació conjunta que esdevindria el bloc majoritari del ple, amb 6 regidors. Per la formació independentista aquesta entesa els permetria afrontar molts projectes de ciutat ja iniciats que difícilment es podran dur a terme amb la minoria actual al govern.

Finalment, la CUP reclama al PDCAT un missatge unívoc en relació a la continuïtat de Marta Felip. Asseguren que fins ara han escoltat versions oposades. Així mateix, consideren que Marta Felip hauria de descartar la via de la moció de confiança per tal d'aprovar el pressupost, i aprofundir en la negociació amb els grups municipals, si no vol veure’s abocada a un bloqueig que impossibiliti qualsevol entesa.