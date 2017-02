La CUP exigeix responsabilitats polítiques per la mala gestió del Consorci Costa Brava

Arran de la noticia publicada avui als mitjans de comunicació, sobre el cessament del gerent del Consorci Costa Brava, la CUP de la Diputació de Girona ha manifestat la seva «esperança» per tal que a partir d’ara es reverteixin les irregularitats i males pràctiques detectades en la gestió de l’organisme.



Malgrat això, la CUP ha volgut manifestar la seva «preocupació» per la incapacitat dels polítics gestors de l’ens –representants de la Diputació i dels 27 municipis que formen part del Consorci- en voler reconèixer i assumir la seva part de responsabilitat en aquesta situació anòmala.



La formació ha recordat que des que es va notificar les primeres irregularitats –el 28 de juliol de l’any passat- fins l’actualitat, s’han convocat un mínim de 8 Juntes de Govern i 3 Plens del Consorci, sense que cap dels seus representants polítics manifestés la seva preocupació per la mala gestió de l’organisme. No va ser fins que la CUP –que no forma part dels òrgans de govern del Consorci- va publicar el text íntegre de l’auditoria, que es van precipitar els canvis en la gestió de l’ens.



Lluc Salellas, diputat provincial de la CUP, ha declarat que «alguna responsabilitat han de tenir aquelles persones que cobren uns diners per fer una feina de control que s’ha demostrat que no realitzen» i ha lamentat «haver de conèixer aquests canvis pels mitjans, malgrat la CUP és un partit actiu en defensa de la transparència».