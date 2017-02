tarragona

La CUP diu 'no' als Jocs del Mediterrani 2018

"Els Jocs del Mediterrani Tarragona 2017 han estat el fracàs més gran de la història recent de la ciutat, sense cap mena de pal·liatius". Així de contundent es mostra la CUP, que ha difòs un comunicat criticant durament l'esdeveniment esportiu. Els jocs estaven previstos per enguany, però l'ajuntament els va ajornar un any per falta de pressupost.

Els anticapitalistes consideren que tampoc no està garantit que els jocs es puguin celebrar l'any vinent perquè, tot i que l'Estat ha entrat al comitè organitzador dels jocs no s’ha compromès econòmicament amb el projecte. "En el camí fins a aquí hem perdut l’oportunitat de replantejar un projecte que la majoria de la ciutadania veu amb recels i una bona part d’ella rebutja directament", afirma la CUP. Reconeixen que aquesta és tan sols la seva percepció perquè l’Ajuntament sempre s’han negat a fer una consulta a al ciutadania.

La candidatura cupaire considera que l'organització dels jocs han estat i són "un niu de mentides". El partit acusa directament l'equip de govern tarragoní d'enganyar la ciutadania, l’oposició i "bona part dels qui des del primer moment, sense preguntar-se res, van donar suport explícit a aquests Jocs".

"Al pas que anem aquests Jocs ens acabaran de situar com a una ciutat absolutament incapaç, ni tan sols, de mantenir un dia a dia que satisfaci les necessitats de la nostra població", diu la CUP després de negar la necessitat de "situar-se en el mapa" com vol l'equip de govern. La candidatura rebutja que es dediquin "tants milions d’euros a la creació d’unes infraestructures que no serveixen per solucionar els principals problemes de la ciutadania de Tarragona". Segons la CUP, són la pobresa, l’atur estructural i un urbanisme "al servei de els elits tarragonines", centrades "no en fer habitatge on hi visquin les persones, sinó només per fer-ne negoci especulatiu".